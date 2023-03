Para concluir, Suelen França exteriorizó “ me considero una mujer con muchas habilidades y talentos, transmito toda esa parte artística que tengo en el corazón, porque amo pintar y pinto lo que es la espiritualidad, lo que es mi alma”.

De igual forma, determinó que las redes sociales han sido un aliado para su carrera. “ Ciertamente hoy en día el mundo ha evolucionado mucho y todo es sumamente digital, las redes sociales me han abierto muchas puertas de trabajo porque en ellas visualizo mi imagen a través de las fotos en Instagram”.

Al preguntarle ¿cómo surge la idea del Global Jet Set?, respondió “fue una invitación de un gran amigo, quien me propuso formar parte de su equipo, porque vio en mí un gran potencial, por mi forma de ser y que podía aportar mucho a su equipo”.

Suelen determinó que el proyecto que representó un desafío en su faceta como modelo fue el participar en producciones cinematográficas de Hollywood. Sobre lo que ha logrado hasta ahora como modelo, Suelen França señaló “mi independencia económica, pero sobre todo mi crecimiento personal y profesional. Poder viajar y conocer otras culturas no tiene precio”.

“Katherine Ann Moss, es una inspiración para mí, porque revolucionó y rompió varios estándares en la moda, haciendo las campañas más grandes del mundo. Siempre me ha apasionado el mundo de la moda, pero fue a partir de los 12 años que comencé a participar en varios concursos de modelos en Brasil, como: Menina Fantástica, Ford Models, Mega Model Brasil Compania Paulista de Moda”, señaló.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.