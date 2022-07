Los fenómenos astronómicos influyen el horóscopo, nos impulsan a crear cambios o afectan nuestro estado de ánimo; después de disfrutar la Luna de Fresa, ahora estamos listos para los ciclos lunares del séptimo mes del año. Estamos a solo unos días de apreciar la Luna de Ciervo, toma nota de cómo afectará a cada uno de los signos del zodiaco.

Tradicionalmente las fases lunares se asocian a fenómenos como las mareas del océano, el crecimiento del cabello y el estado de ánimo de las personas. Por ello, la Astrología explica cómo influye la Luna en la forma de relacionarse de los Signos del Zodiaco.

La Super Luna de Ciervo se llama así debido a que, de acuerdo a las antiguas culturas, coincide con la temporada en que a los ciervos machos les empiezan a crecer nuevas astas.

Cómo afecta la Luna de Ciervo a cada signo del zodiaco

Aries

La energía de la Luna te ayudará a tener el valor de afrontar esas inseguridades que llevas tiempo acumulando, te harás más fuerte emocionalmente.

Tauro

Será época de reencuentros, una reunión podría ocasionar que vuelvas a ver a alguien que creías superado en tu vida.

Géminis

La motivación llegará a tu vida y te dará la inspiración para terminar todos los pendientes que llevas tiempo posponiendo.

Cáncer

Deberás ser más organizado en tu tiempo, ya que durante la Super Luna de Ciervo estarás distraído y poco enfocado.

Leo

Te sentirás con ganas de renovarse, dejar atrás rencores pasados e iniciarás a idear planes futuros. Comenzarás a confiar más en ti mismo y ser más noble con los que te rodean.

Virgo

Te sentirás agobiado por tanto trabajo, por lo que deberás ordenar tus prioridades y delegar responsabilidades. Di adiós al estrés, es un momento ideal para comenzar a trabajar más en equipo.

Libra

La Luna Llena de julio o Super Luna de Ciervo te inspirará a pensar primero en ti antes que en los demás. Hay personas que han abusado de tu confianza y nobleza, por lo que debes alejarte de personas tóxicas y ver por tu bienestar.

Escorpión

El ciclo de La Luna Llena de Ciervo te harás sentirte optimista, en ocasiones para resolver un problema, basta con tomarte una pausa para comenzar a ver la solución con mayor claridad.

Sagitario

La energía de la Luna te ayudará a tomar buenas decisiones, tu futuro podría estar por cambiar de manera favorable si te dejas llevar por tu instinto. Confía en tus sueños y no dejes que nadie te desanime con su mala vibra.

Capricornio

La Luna Llena de Ciervo hará sentir a todos los nacidos bajo el signo de Capricornio, mucho más creativos, por lo que si sientes ganas de pintar, de redecorar la casa o de escribir, no te limites y déjate fluir.

Acuario

Es momento de dejarte consentir por las personas que te quieren y desean lo mejor para ti. Deja de desconfiar de todos, te llevarás una grata sorpresa si te das la oportunidad de conocer nuevos amigos.

Piscis

La Luna te hará sentir compasivo, entenderás que no debes juzgar a las personas porque no sabes las batallas que están librando. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no dudes en hacerlo.