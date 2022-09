Este viernes 16 de septiembre se vivió un hecho insólito en la competencia que se desarrolla en las playas de República Dominicana, una expulsión automática debido a la votación unánime de todos los sobrevivientes a solo una semana de la gran final. El eliminado fue Yusef Farah, quién no podía creer que los amigos con los que había hablado unos minutos antes, lo acaban de nominar.

Desde hace unos días se filtró que el primer eliminado de la penúltima semana sería Yusef y aunque él mismo confiaba en que sus compañeros ex Jaguares estarían de su lado, en el momento del Concejo Tribal, ellos también votaron en su contra.

¿Cómo fue la eliminación de Yusef este viernes en Survivor México 2022?

Antes de que Carlos “Warrior” leyera los votos en el Concejo Tribal, Catalina pidió la palabra y utilizó el medallón de anulación para bloquear el voto del León Libanés, quién había votado en contra de Cuchao. Después de eso, todas las tarjetas tenían el nombre de Yusef, lo que lo convirtió en el único nominado, no tuvo contra quién competir y su expulsión fue automática de Survivor México 2022. Mientras hubo algunos participantes como Nahomi que no paraba de llorar, otros como Cuchao, no podían borrar de su rostro una sonrisa.

El rostro de Yusef no reflejaba sorpresa, ya que sabía que había desde hace días un complot en su contra, pero cuando le tocó decir unas palabras para despedirse, reveló lo mucho que le había dolido que a quiénes consideraba sus amigos hubieran votado en su contra.

VIDEO: YUSEF reacciona a la TRAICIÓN de su compañeros en Survivor México 2022

“Me mintieron a la cara”, refiriéndose a Nahomi, Cyntia y David, añadiendo que minutos antes les había preguntado si contaba con su apoyo, ya que se había puesto de acuerdo con ellos para votar en contra de Cuchao.

“Lo que hicieron, en el sentido de estrategia, se los aplaudo en el sentido de hermandad, compañerismo, en el sentido de que gente que quieras y que confiaste en ellas, que les diste tu cariño, te mientan en la cara, eso es lo que más me duele, honestamente”, mencionó Yusef.

“Te lo digo de frente David, me dolió que me hayas mentido así. Cyntia, me dolió que no hayas tenido el valor ni el coraje de decirme las cosas en la cara. China de igual manera, me dolió, porque te lo dije, las palabras se las lleva el viento y no las acciones”, añadió el atleta.

¿Cómo y dónde ver la GRAN FINAL de Survivor México 2022?

La final de Survivor México 2022 sería el 24 de Septiembre de 2022 a las 8PM por medio de la señal de Azteca UNO, ya que recordemos que a partir del lunes 26 de septiembre iniciará la nueva temporada de Exatlón México.