Las emociones están al límite en uno de los realities más populares de Tv Azteca, que pone al límite la fortaleza de sus participantes; pero la final está cada vez más cerca y algunos sobrevivientes están recurriendo a estrategias que no son las correctas, tal es el caso de Yusef, de quién se ha filtrado un AUDIO donde se le escucha planeando hacer trampa dentro de la competencia de Survivor México 2022.

En la semana diez, el equipo de Jaguares fue sancionado, después de que Yuss saliera de los límites establecidos en busca de comida y de que la producción les encontrará suministros robados. Pero ahora la controversia continúa, tras revelarse un audio de voz donde se escuchan los planes de Yusef y Rogelio Torres (competidor eliminado de Survivor) para ingresar sustancias y elementos prohibidos a la competencia.

Filtran AUDIO de Yusef planeando hacer TRAMPA en Survivor México 2022

Semanas atrás en Survivor México 2022, fue Gabo Cuevas, el recién eliminado, quién reveló que Rogelio les dio a ingerir proteína sin que ellos supieran en un supuesto “atole de coco”. Aquella tarde, Torres acusó a Yuss de ser su cómplice, e incluso mencionó que tenía audios que lo demostraban.

Ahora, todo apunta a que fue el periodista y también ex participante, Javier Ceriani en el programa Chisme No Like, quien ha revelado parte de las conversaciones de ambos Jaguares antes de entrar al reality show y se ponen de acuerdo para meter la proteína. Pero también se escucha a Yusef pedirle que compre una lámpara de buceo para que puedan pescar durante la noche.

“En Estados Unidos hay linternas para buzos que se puedan meter al agua, tráete dos, con eso vamos a poder pescar en la noche. Si encuentras una cómprala”, se oye decir a Yusef.

Esto viola las reglas de Survivor México 2022, por lo que muchos seguidores en redes sociales ya comentan que Yusef debería ser eliminado.