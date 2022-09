Después de tres meses enfrentando el gran desafío que representa el reality de supervivencia del momento, los sentimientos y las emociones de cada participante está a flor de piel. Y por eso no es raro que surjan nuevos romances en Survivor México 2022, como es el caso de dos queridos participantes que han comenzado a demostrar que su vínculo va más allá de la competencia.

Cada día nos acercamos más al esperado final de Survivor México y poco a poco los participantes comienzan a formar alianzas y estrategias, pero hay dos de ellos que decidieron llevar su unión a un nivel más personal y poco a poco nos han ido demostrando que hasta en el reality de supervivencia más retador del momento, el amor está en el aire.

Tal como en su momento Yusef y Viridiana dejaron claro ante las cámaras que lo que había entre ellos era más que una bonita amistad, Cuchao y Cathe han decidido demostrar sus sentimientos en la recta final de Survivor México 2022.

Y es que a pesar de que no han confirmado una relación entre ellos, en los últimos capítulos sus interacciones han dejado ver la importancia que tiene uno para el otro. Incluso, en uno de los últimos episodios del reality pudimos disfrutar de un romántico momento en el que Cuchao y Cathe se separaron del grupo para pasar un tiempo juntos.

“Ahora que ya estamos en fusión sabemos que ya las cosas son individuales, pero yo conecté mucho con Cuchao, obviamente una de las cosas clave fue que me dijo, “Tengo dos votos”, cuando ganó el collar de inmunidad individual, “Si quieres me rompo de la estrategia y voto por Saadi si te está molestando, ella mejor que se vaya, yo hago lo que tú me pidas.” Cositas así que yo dije wow, Cuchao de verdad me está cuidando.” Dijo Cathe de Cuchao.