Ex participantes de Survivor México 2022 han revelado detalles sobre lo que Yusef llevaba en su morral al momento de ser eliminado y lo acusan de ladrón y mentiroso.

Ya solo quedan cuatro participantes dentro de Survivor rumbo a la final y los últimos eliminados aún permanecen en República Dominicana, tras las complicaciones que han existido por el Huracán Fiona, por ellos solo han podido reunirse con sus ex compañeros a través de videollamadas. Recientemente en una transmisión de Cuchao, Catalina, Cathe, Saadi, David y David Ortega, mencionaron a Yusef y lo acusaron de ladrón y mentiroso.

Yusef salió hace poco más de una semana, pero su expulsión se convirtió en una de las eliminaciones más polémicas, ya que todos sus compañeros organizaron un complot para votar en su contra. Aunque mucho se habló del posible regreso del León Libanes a la competencia, lo cierto es que sus ex compañeros aún siguen quejándose de sus actitudes.

Ex participantes de Survivor México 2022 acusan a YUSEF de LADRÓN y MENTIROSO

Cuchao, Catalina, Cathe, Saadi, David y David Ortega hicieron una transmisión para comentar detalles de la competencia y no dudaron en criticar la última declaraciones que Yusef ha dado y lo acusaron de haberse robado comida y mentir ahora negándolo.

“Lo que vi que se me hizo muy chistoso es que (Yusef) mencionó que cómo decíamos que se había robado los panecillos y todo eso dulce, si nada más en su morral traía los tenis y la ánfora, y los tenis están en tu cuarto ¡No lo entiendo!”, mencionó David Ortega. Por lo que Cuchao mostró lo amplio que son los morrales de Survivor, incluso demostró que les cabía bastantes cosas. “Pon tu que como soy ladrón, también me robe calaveras, pon tu que mi ánfora, no se ve desbordándose”.