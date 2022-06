Survivor México siempre da que hablar y en la última edición hubo un tema muy incómodo y que tendrá importancia en el futuro del reality: Rogelio, miembro de la tribu Jaguar, introdujo sustancias prohibidas. A continuación, todos los detalles.

+Survivor México: Rogelio introdujo sustancias prohibidas

La dura situación fue que Gabo Cuevas reveló que Rogelio ingresó proteína en polvo al reality. "Todos hicimos uso de ella, espero que tengan la responsabilidad de decir que la consumieron. Las porciones fueron para todos igual. Acepto mi parte, yo no los obligué, pero todos hicieron uso de ella", declaró el infractor.

Además, el participante de la tribu Jaguar confesó que llevó una bolsa de proteína desde el día uno de la competencia y la escondió para después compartirla con todos sus compañeros.

Luego de esto, Yusef, que contó que había pensado en hacer lo mismo pero se arrepintió, declaró: "Rogelio nos quiso engañar con el atole de coco. Yo no la metí, que me revisen y que chequen. Yo iba a meter, pero no la metí. Yo hablé con mi terapeuta y me dijo ‘no hagas trampa’. Yo lo confronté".

+¿Qué dijo Warrior de la situación?

Luego de todo esto, el presentador dijo: "Tendré que tomar una decisión... estoy decepcionado. Habrá consecuencias graves en lo que investigamos qué sucedió".