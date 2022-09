Este viernes se vivió una de las eliminaciones más polémicas en la historia del reality show, ya que todos los sobrevivientes armaron una estrategia casi perfecta para poder expulsar a Yusef Farah, sin darle la oportunidad de defenderse en el Duelo de Extinción. El ex líder de Jaguar fue entrevistado tras su salida y rompió el silencio, Yusef reveló que la última semana de Survivor México 2022 habrá más traiciones.

Yusef mencionó durante el Concejo Tribal que se sentía dolido por haber sido traicionado por quienes consideraba sus aliados, refiriéndose a Cyntia, David Ortega y Nahomi, ya que ellos le “mintieron a la cara” minutos antes de votar en su contra. Tras su salida, León Libanésdio una breve entrevista y reveló detalles muy importantes sobre lo que sigue en Survivor rumbo a la Final.

Yuse habló de la traición en su contra porque no quería que su aventura en Survivor México 2022 terminará así y asegura que su objetivo era llegar a la Final, pero añadió que vienen cosas muy fuertes en la última semana de competencia, incluyendo más traiciones.

“Me sacaron de onda muchas mentiras, que al final todo fue muy claro, acuérdense de mí, a partir de los próximos días en Survivor, se van a caer muchas cosas, porque no se puede sostener algo así, una mentira siempre se cae y si a mí tres personas que quiero mucho y que confiaba en ellos, me traicionaron así, yo estoy seguro que en las próximas eliminaciones va a ver mucha gente traicionada y va a ver mucha gente dolida. Ahorita todos se unieron para sacarme, pero en la próxima eliminación no se qué van a hacer", contó Farah.