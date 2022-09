Sin duda, una de las parejas que más destacó en esta temporada de Survivor México 2022 fueron Yusef y Viridiana, que con su alianza lograron llegar hasta las últimas semanas de la competencia. Y al parecer aún lejos de la competencia siguen manteniendo el cariño, pues Farah le mandó un romántico mensaje a su compañera.

Desde el inicio del reality, mientras ambos estaban en la tribu Halcones, la conexión entre el León Libanés y la ganadora de un Guinness World Record era palpable. Y fue una sorpresa para muchos que este lazo lograra mantenerse, aun cuando Farah tuvo que dejar su tribu para unirse a los Jaguares, y convertirse en uno de los líderes de esta sección.

Sin embargo, los rumores acerca de que Yusef utilizó a Viridiana como parte de una estrategia para ganar no tardaron en surgir e incluso incrementaron tras la salida de la alpinista. Kenta incluso afirmó que Viridiana no fue a la única particiante a la que intentó conquistar, pues utilizó la misma técnica con Cathe.

Pero Yusef ha demostrado que este romance es más que una simple estrategia de pantalla, porque tras su salida de la competencia no dudó en enviarle un mensaje a su compañera.

¿Yusef y Viridiana son novios fuera de Survivor México 2022?

A diferencia de varios de sus compañeros de programa, tras su salida de Survivor México 2022, Yusef y Viridiana no permanecieron en República Dominicana, o sus alrededores, listos para regresar al gran final. Ambos decidieron regresar a México para continuar con sus actividades y esto hizo esperar que por fin tuvieran un bello reencuentro, pero las cosas no pudieron darse así.

Aunque Yusef continúa haciendo promoción del programa, la alpinista se encuentra en Nepal, específicamente en Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, en donde tiene planeado algunas semanas junto a otro grupo de escaladores. Pero las cosas en esta expedición no han sido sencillas porque una avalancha en la montaña le costó la vida a un escalador, dejó 12 heridos, cuatro en estado crítico, y varios desaparecidos.

Tras darse a conocer esta terrible noticia, Yusef no dudo en enviar un mensaje a Viridiana a través de sus redes sociales. El León Libanés escribió “Las almas no tienen distancia” junto a una fotografía de ambos juntos. Y aunque esto no confirma que aún se mantengan juntos, sí deja ver que se mantienen en comunicación.