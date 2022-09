Mientras los últimos cuatro sobrevivientes pelean por llegar a la final de Survivor México 2022, fuera de él los exparticipantes han comenzado a sacar todos los trapos sucios al sol y en una entrevista en vivo en Venga la Alegría, Yusef y Cuchao se dijeron todo lo que habían estado guardando sobre el otro, dejando a los espectadores impactados.

Yusef Farah fue uno de los participantes que más llamó la atención en la temporada, durante su tiempo en el concurso formó alianzas y realizó traiciones que le permitieron mantenerse como uno de los más fuertes de la competencia, pero al mismo tiempo le dieron el papel de uno de los más odiados tanto por parte del público como de sus compañeros.

Fue así que la expulsión de Yusef se llevó a cabo con un complot total del resto de los concursantes, lo que para el León Libanés fue una traición imperdonable. Ahora, desde su salida, Yusef se ha encargado de contar su versión de muchas de las cosas que se llegaron a decir de él, lo que lo llevó a tener un enfrentamiento en vivo con Cuchao.

Después de su expulsión por traición, Yusef, al igual que otros concursantes, ha dado una gira de prensa en distintos medios de comunicación para relatar su experiencia en el reality y en varias ocasiones afirmó estar listo para enfrentar a los participantes que lo traicionaron.

Siguiendo este cometido, el viernes 23 de septiembre Yusef Farah acudió a Venga la Alegría para una entrevista y durante esta la producción se enlazó con Cuchao, Cathe, David y Catalina, quienes comenzaron a hablar de sus propias experiencias.

Sin embargo, los ánimos comenzaron a subir cuando Flor Rubio señaló que por culpa de Catalina, Yusef había salido sin competir. Ante esta acusación, Farah señaló que él no culpaba a Catalina sino a los nueve que se unieron contra él.

Catalina, tratando de defender su punto, habló sobre cómo se unió a Cuchao y se fue armando una estrategia que terminó por eliminar a Yusef. Ese fue el momento en el que el León Libanés decidió expresar su descontento hacia Cuchao.

“Te lo digo aquí: Estoy viendo todo lo que dices de mí cuando yo estaba adentro. Dices que yo apestaba, que yo era una persona de no fiar... la neta me dolió. Yo en ningún momento hablé cosas malas de ti. Me dolió porque casi todas las cosas que dijiste fueron mentiras. Me dolió que no fueras congruente. Tú eres de las personas que más olían feo allá adentro y yo nunca dije nada. Tus tenis apestaban a kilómetros de distancia. Eso a mí me dolió, que dijeras esas cosas cuando no estuve presente. Se me hizo muy cobarde."