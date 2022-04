Survivor México tiene fecha de estreno en la pantalla de TV Azteca. Los realitys de supervivencia, en el último tiempo, están cautivando la atención de muchos televidentes (Exatlón México, Resistiré, Reto 4 Elementos, etc).

Lo cierto es que cada uno de ellos tiene una gran repercursión y rating y le sigue dando vida a programas de este estilo. Y Survivor México no es la excepción y por esta erazón volverá a formar parte de la televisión mexicana.

+Posibles participantes

David "La Bestia" Juárez : finalista de la quinta temporada de Exatlón México y que actual participante de Exatlón All Star.

: finalista de la quinta temporada de Exatlón México y que actual participante de Exatlón All Star. Vanessa Claudio : conductora puertorriqueña.

: conductora puertorriqueña. El Capi Pérez : uno de los conductores más exitosos.

: uno de los conductores más exitosos. La Bebeshita: tras la tercera temporada de MasterChef Junior se uniría Survivor México.

+Survivor México: ¿Qué se sabe de la nueva temporada?

El final de Exatlón México All Star está cada vez más cerca, aunque, al parecer, Survivor México no será el programa que lo sustituya en el corto plazo: pese a estar confirmada la nueva temporada, esta no sería antes de finales de año.