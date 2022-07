Survivor México 2022: quiénes son los participantes que el público ya no quiere

Survivor México 2022 ya se encuentra transitando su sexta semana de reality: el último eliminado fue Javier Ceriani, el periodista argentino de espectáculos, en manos de Gabo Cuevas. Justamente, el ex conductor de Chisme No Like era uno de los favoritos del público.

De esta manera, te contamos, a continuación, quiénes son los participantes que quedan en juego que ya no son queridos por la audiencia del programa. Las razones de esto pasan porque no dan puntos, por algunas actitudes polémicas o simplente porque no son de su agrado.

+Survivor México 2022: ¿quiénes son los participantes menos queridos?

Nahomi Mejía : enfrentada en el certamen con Javier Ceriani y Yusef Farah, por lo que los seguidores de estos están en su contra.

Gabo Cuevas : la razón de este es más que clara, ya que el periodista de espectáculos fue el que eliminó a su colega Ceriani, de mucho apoyo.