Luego de la finalización de Exatlón All Star (uno de los programas de México con más audiencia), del pasado domingo 1° de mayo, lo próximo que cautivará la atención de muchos televidentes será Survivor México.

Y en las últimas horas, uno de los participantes que vivió las rondas finales del certamen confirmó que estaría muy próximo a ingresar en Survivor. ¿De quién se trata? De David Juárez, conocido también como La Bestia.

Ante la consulta de Macky Álvarez sobre el reality que se avecina, Juárez respondió sin pelos en la lengua: "La neta es que sí me la aviento. No sé qué va a pasar, pero sí me gustaría intentarlo un día de estos, si se puede, no sé. Estoy dispuesto”.

Después de que estas declaraciones se hagan viral, en las redes sociales la mayoría de los seguidores se entusiasmaron con esta posibilidad y dieron el visto bueno. ¿Llegará La Bestia a Survivor?