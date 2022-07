Survivor México 2022 continúa con su recorrido, siendo Javier Ceriani el último participante en ser eliminado. Con esto, salieron noticias de que el ex conductor de "Chisme no Like" hizo trampa en varias ocasiones para beneficar a su tribu.

+Survivor México 2022: las trampas de Ceriani

El argentino, en la entrevista post eliminación, empezó diciendo que todos debían aplicar sus habilidades de supervivencia. Aunque el conductor aseguró que él utilizó sus habilidades periodísticas para poder beneficiar a su tribu y hacer una pequeña trampa.

Según contó, su aporte era ver lo que la tribu contraria planeaba y reportarlo con sus compañeros de equipo. Esto con el fin de ver las estrategias a utilizar y derrotar más fácilmente a sus rivales. Por otro lado, desveló que también distraía a sus rivales para tener una ventaja y que no se arrepentía de haber hecho trampa en el reality.