Tal parece que TV Azteca cerrará el año con varios despidos y es que el viernes pasado se dio a conocer la salida de William Valdés, conductor de “Venga la Alegría”, algo que sorprendió a algunos a pesar de que muchos han sido los rumores, pero las cosas no terminaron solo ahí en la televisora del Ajusco, sino que días después, el también conductor Diego Almonte fue despedido.

El chileno también fue notificado de su salida el viernes pasado,era exparticipante de La Academia y actualmente conductor de Azteca Play Music, programa que se transmitía los sábados a la media noche. Más tarde él mismo confirmó su salida de la empresa y señaló:

"¡Se cierra un ciclo! Tras un poco más de 2 años siendo conductor de un programa de música que comenzó como 'Deezer Live' y se transformó en 'Azteca Play Music'. Hoy será mi último programa, y no puedo más que sentirme infinitamente agradecido. Viví cosas que hace unos años jamás me hubiera imaginado. ¡O Al menos, no de esta manera! GRACIAS a las personas que lo hicieron posible", escribió a través de su cuenta de instagram.

¿Por qué TV Azteca tendrá varios cambios?

Se rumora que todo comenzó desde la salida de Sandra Smester, quien anunció en agosto pasado que dejaba la Dirección General de Contenidos y Distribución del Ajusco, para ser la nueva Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos dentro de Telemundo, a partir de ahí, el director general de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, habría realizado una auditoría, pues en casi tres años que estuvo al mando Smester en el programa “Venga la Alegría”, él nunca supo en qué se gastaban el dinero que entraba a la televisora y sospecharía de una clase de fraude por su parte y quizá algunos conductores.

Hasta el momento nada es oficial, solo son rumores de pasillo, pero que poco a poco van haciendo cambios en su interior y sacando a gente de diferentes programas.