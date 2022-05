Paola Espinosa es sin dudas un símbolo del deporte olímpico mexicano y una de las clavadistas más laureadas del país. Este lunes, tal y como lo había anunciado días atrás, terminó por confirmar su retiro de la disciplina tras 28 años de carrera. "Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines y las plataformas. Estoy muy orgullosa de mí, del camino que escribí", expresó a través de una videoconferencia.

La nacida en Ciudad de México participó de tres Juegos Olímpicos, consiguiendo medallas para su país en dos de ellos. En Beijing 2008, que marcó su debut en la máxima competencia del deporte mundial, fue medalla de bronce en plataforma 10 metros sincronizado. En Londes 2012, la medalla de plata en la misma disciplina. Nunca, sin embargo, pudo conseguir una medalla olímpica individual.

Habiendo quedado en la sexta posición de la competencia sincronizada desde plataforma de 10 metros en Río 2016 y cuarta en la rama individual, Paola Espinosa se quedó sin embargo sin la posibilidad de participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados en 2021 a causa de la pandemia de coronavirus, por haber quedado en el tercer lugar dentro del Control Técnico organizado por la Federación Mexicana de Natación. Paola Espinosa crítico ese sistema aludiendo que ella debió ser la competidora y asumiendo que hubiera ganado una medalla, aunque esa última actitud le valió muchas críticas.

Fuera del plano olímpico, ganó ocho medallas de oro en la Copa del Mundo de Clavados y consiguió 13 medallas en las diferentes ediciones de los Juegos Panamericanos de los que participó, teniendo también el privilegio de encender el pebetero en la edición de 2011, que se realizó en Guadalajara, Jalisco.

Su molestia con los dirigentes mexicanos

Sin duda el cortocircuito que tuvo Paola Espinosa con la Federación Mexicana de Natación ha sido un facor determinante a la hora de tomar finalmente la decisión de retirarse de la actividad y no ocultó el malestar que sigue sintiendo en relación a ello. "Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón. Es la peor administración de los últimos años. Es un retroceso, pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar", señaló.