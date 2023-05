A tres horas de iniciar el festival de Tecate Emblema 2023, el cantante Enrique Iglesias lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, informando que no participará en dicho en el festival, el cual se realiza este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y donde era el artista principal de este sábado 13 de mayo.

Enrique Iglesias cancela su participación en el festival Emblema, este sábado 13 de Mayo en la CDMX. pic.twitter.com/yKH8HrNJTK — Pablo Chagra (@pablo_chagra) May 13, 2023

El cantante de "Heroe " aún compartió en sus redes sociales su participación este viernes, misma que era el show principal de este sábado, pues un espectacular en el WTC aseguraba que estaría presente este sábado, pero debido a un problema de salud, ha salido a mandar un comunicado señalando que no podrá ser posible su participación

¿Por qué canceló Enrique Iglesias su participación en Tecate Emblema 2023?

A través de su Instagram, el cantante dio a conocer que no puede viajar y menos cantar por indicaciones médicas, todo debido a una neumonía.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans” escribió Enrique Iglesias.

Tecate Emblema 2023: Reembolso tras cancelación de Enrique Iglesias

Los organizadores del evento lamentaron la ausencia del cantante español, pero para conformidad de los fans que habían comprado un boleto para ver al intérprete de "Nunca te olvidaré", han dado a conocer varias opciones, entre ellas el reembolso, cambiar la fecha o asistir y disfrutar del resto de los artistas de este sábado.