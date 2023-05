El festival Tecate Emblema 2023 se llevará a cabo este fin de semana, toma tus precauciones y alista todo lo que debes y no debes llevar al concierto que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, donde estarán presentes artistas como Enrique Iglesias, Robbie Williams, Belinda, entre otros. Sobre todo no olvide tu boleto.

Tecate emblema comenzará a partir de las 15:20 horas, pero podrás tener acceso dos horas antes de que inicie la actividad en uno de los tres escenarios que estarán disponibles durante el sábado y el domingo 13 y 14 de mayo.

Perdí mi boleto ¿Qué debo hacer?

Los contratiempos siempre van a existir, pero es mejor que no averigües qué pasaría si por accidente o descuido pierdes tu boleto para uno de los dos días y es que según la página de Ticketmaster si pierdes tu boleto “no se reimprimen boletos perdidos”, por lo que tu entrada será imposible, pero no aclara qué pasaría si se moja tu boleto, aquí lo más importante es que la barra de códigos no esté dañada y pueda ser leída a la hora de acceder.

Horarios de sábado y domingo en el Tecate Emblema 2023

Tecate Emblema 2023: Cuándo y dónde será

La edición de este 2023 se llevará a cabo este fin de semana el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el mejor lugar para este tipo de eventos masivos, el cual se ubica en la Ciudad de México.