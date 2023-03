El último adiós de Chabelo se realizará este sábado 25 de marzo en la funeraria J. García al sur de la Ciudad de México, misma que será de manera privada, solo para la familia y amigos cercanos, con un acceso para 40 personas, por lo que medios de comunicación y fans no podrán entrar.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.