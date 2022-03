Toma nota de la fecha límite del descuento para pago de Tenencia vehicular 2022 CDMX, el precio qué deberás pagar, cómo hacerlo desde tu celular y qué pasará si no lo haces a tiempo.

Tenencia CDMX 2022: Cuándo, dónde se paga, fecha límite del 100% descuento y qué pasa si no pagas

Si tienes un auto seguramente estás pendiente del precio de la gasolina, el mantenimiento, la verificación, el seguro y de otros pagos importantes como la tenencia y el refrendo. Para que no se te pase la fecha, aquí te decimos cuándo se pagan y cuál es el último día para obtener el descuento.

La tenencia vehicular es el impuesto que debes pagar al gobierno por el simple hecho de poseer un automóvil, independientemente de lo mucho o poco que lo utilices y se cobra en porcentaje del valor del mismo.

Mientras que el refrendo vehicular es un impuesto por reemplacamiento de tu auto, es decir que cada año debes pagarlo para renovar la validez de las placas que usa tu vehículo.



Tenencia y refrendo 2022 CDMX

¿Cuándo se paga Tenencia?

La tenencia vehícular se debe pagar en el periodo de Enero a Marzo de cada año en CDMX.

¿Cuánto cuesta el refrendo?

De acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México para este 2022, el pago del refrendo es de 628 pesos.

¿Cuál es el último día del descuento para pago de tenencia vehicular?

Para acceder al 100% de descuento en el pago de la Tenencia 2022 en CDMX debes realizar el pago de Refrendo a más tardar el 31 de marzo de 2022.

¿Cuáles son los requisitos?

No tener adeudos de Tenencia de años anteriores.

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

El valor del vehículo no debe exceder de $250 mil incluido el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.

Contar con Tarjeta de Circulación con chip vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

¿Cuánto cuesta la Tenencia en 2022?

En caso de que no cumplas con los requisitos anteriores deberás cumplir con el pago de la tenencia, el costo pueden variar dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga tu auto:

Autos de cuatro cilindros: 410 pesos

De cinco a seis cilindros: mil 226 pesos

De ocho cilindros en adelante: mil 520 pesos

Coches importados: dos mil 786 pesos

Motocicletas: 511 pesos

Vehículos de transporte público: mil 273 pesos

Vehículos de carga con placas de servicio particular: 248 pesos por tonelada o fracción de capacidad de arrastre

¿Cómo y dónde se paga?

En Línea: En la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, ingresando el número de placa de tu carro.

Desde la app en tu celular: Deberás descargar la aplicación Pagos Tesorería CDMX.

De forma presencial: Oficinas, kioscos y centros de servicio de la Tesorería, en tiendas de autoservicio y sucursales bancarias. Para más información, puedes consultar los lugares de pago en este enlace.

¿Qué pasa si no pago la Tenencia 2022 CDMX?

Si por alguna razón no pagas a tiempo la tenencia, esto te limitará para realizar otros trámites obligatorios, por ejemplo no podrás hacer el trámite de la verificación vehicular o el cambio de placas de tu vehículo. Además si tu carro es llevado a un corralón, no podrás retirarlo hasta que presentes el comprobante de pago de la tenencia.