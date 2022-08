De competencia en Burdeos, Francia, la ciclista Ariadna Gutiérrez atiende el enlace después de un entrenamiento. Se escucha sofocada, muy cansada. Se le ve agotada. Comenta que el clima parece su enemigo porque juega en su contra. “Estamos a 35 grados, el calor es extremo. No es normal”, explica para adentrarnos en un efecto del cambio climático que es valorado por varias disciplinas deportivas: las altas temperaturas.

Recientemente algunos países europeos se han visto afectados por las intensas olas de calor que golpean sus territorios. Derivado de ello, se han registrado incendios en Inglaterra, España, Portugal, Grecia y la propia Francia. En el marco de ese contexto, Ariadna hace hincapié en lo importante que es y será el factor climatológico para el desarrollo del ciclismo a nivel profesional.

Competir a esas temperaturas en circuitos como el Tour de France y el Giro D’Italia será un reto sobrehumano que pondrá en riesgo la integridad de los ciclistas participantes. Por tal motivo, Gutiérrez considera buena idea mover los calendarios con base en planeación y estudios previos sobre cuál época del año puede ser la más óptima para las competiciones. Eso incluye también analizar el polo opuesto, es decir, climas gélidos.

Con esta introducción acerca de las adversidades que trae consigo el ciclismo, Ariadna comparte cuál fue el momento más crítico que debió sortear para convencerse de que la bicicleta es lo suyo a pesar de los esfuerzos extraordinarios que demanda: “El Giro Rosa (Giro D’Italia femenino) fue mi primera carrera de ruta por etapas. Son 10 etapas de las cuales solamente pude hacer tres porque me quedé fuera de tiempo, rezagada a comparación de las líderes. Fue muy duro para mí. Llegué llorando a la meta y me prometí que no quería volver a vivir algo así. También me cuestioné si en verdad quería ser ciclista, más aún porque en ese momento estaba por terminar mi carrera como Química en alimentos”.

Culminó sus estudios universitarios, sin embargo prefirió elegir el camino de las rodadas y pedaleadas que el de una oficina. Tomar esa decisión fue impulso de la pasión que genera conectar con la vida a bordo de dos ruedas. Ella lo define como una adicción que reta de forma constante sus fortalezas para sacar lo mejor de sí misma.

Pero no es fácil. La mente influye para continuar adelante o detenerse. Eso lo tiene perfectamente comprendido Ariadna, quien ve en la psicología a un gran apoyo: “Tener un psicólogo deportivo es muy importante. Es una herramienta que varias veces los deportistas dejamos de lado. Preferimos enfocarnos en temas como la preparación física, la alimentación, la vestimenta más cómoda o lo que necesitamos para competir. Nos olvidamos de la mente cuando es un elemento que tiene incluso más peso que todo lo demás”.

Integrante del Team Farto BTC, con el cual enfrenta circuitos del World Tour rumbo a los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024, y única mexicana en ser miembro del equipo UCI Continental, Ariadna siente responsabilidad y compromiso con el ciclismo mexicano al ser un referente de generaciones actuales que siguen su trayectoria, además de que algunas chicas la ven como ejemplo.

Es por ello que respalda proyectos como Deportium, un evento que hace posible la cercanía entre todos los componentes que incluye el deporte: “Si no hay eventos como este, muchos jóvenes no tendrán muestras al alcance de que pueden aspirar a algo en el plano deportivo. En mi caso como ciclista puedo decir que es un espacio para aprovecharlo y contar nuestras historias, darnos a conocer, mostrarnos a la prensa, acercarnos al público. Me entusiasma que la sociedad en general pueda sumarse y no sea un evento exclusivo para deportistas”.

Con la mira puesta en sus objetivos competitivos, como clasificar a París 2024, Ariadna se mantiene enfocada en pulir sus cualidades. Y eso implica tener que aclimatarse a las altas temperaturas que marcan una nueva pauta en el ciclismo.