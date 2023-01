The Banshees of Inisherin: Dónde verla online y por qué puede ganar el Oscar 2023

The Banshees of Inisherin ha sido la sorpresa en esta temporada de premios y de cara a los premios Oscar de este 2023, es momento de que sepas dónde verla online y por qué puede ganar los 9 galardones a los que ha sido nominada la obra de Martin McDonagh.

La entrega de los premios de la Academia está programada para llevarse a cabo el próximo 12 de marzo de 2023 y en ella, la cinta dirigida por McDonagh deberá enfrentar en la terna de Mejor Película a cintas como Los Fabelman, de Steven Spielberg o TÁR, de Todd Field por lo que llevarse la estatuilla no será nada sencillo. Sin embargo si no has visto esta película, aquí en BolaVIP sabrás a través de qué plataforma podrás verla online.

The Banshees of Inisherin: Dónde verla online

La película protagonizada por Colin Farrel podrá ser vista en la plataforma de Star Plus, la app extensión de Disney Plus que posee un contenido más adulto y por ello, será en donde la cinta sea estrenada de forma online; sin embargo hay una mala noticia ya que la cinta se estrenará hasta el próximo 22 de marzo por lo que no podrá ser vista hasta después de la entrega de los premios Oscar 2023.

The Banshees of Inisherin: ¿Por qué puede ganar el Oscar 2023?

La cinta, que en México y Latinoamérica recibió el nombre de Los espíritus de la isla, podría llevarse el máximo galardón ya que ha sorprendido a la crítica al haber ganado en los Globos de Oro los galardones a Mejor Película de Comedia, Mejor Actor en Musical o Comedia y Mejor Guión, debido a su historia que está bastante alejada de las temáticas que normalmente tocan las cintas que son nominadas a Mejor Película. Esta historia que está cargada de humor negro posee una originalidad que ha sorprendido a todo el mundo.

La trama habla sobre dos amigos de toda la vida: Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson) quienes se enfrentan a una situación inaudita cuando Colm decide poner fin a su amistad de años por lo que Pádraic buscará desesperadamente recuperar a su amigo y será aquí cuando las cosas se salgan de control y dejen consecuencias impactantes no solo para los dos protagonistas sino para quienes les rodean.

¿En qué categorías está nominada The Banshees of Inisherim?

Esta película que en México fue estrenada en el mes de octubre de 2022 cuenta con 9 nominaciones a los premios de la Academia entre las que destacan las de Mejor Guión y Mejor Director; pero a continuación se enlistan todas las categorías en las que esta película está nominada: