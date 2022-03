Tras el revuelo que causó desde su anuncio, la nueva película de Batman se mantiene en taquilla con un éxito rotundo y la actuación de Robert Pattinson, dando vida al superhéroe, ha recibido excelentes críticas por los fans del famoso superhéroe de DC. La cinta ha causado buenos comentarios acerca de la trama y de la música utilizada, por ello aquí te compartimos la lista de canciones del soundtrack de la película 'The Batman' para que puedas escuharlas.

La banda sonora de la película 'The Batman' fue compuesta por Michael Giacchino y fue lanzada una semana antes del estreno por WaterTower Music el 25 de febrero. Además la la cinta incluye un trabajo de sincronización con canciones famosas que no fueron compuestas por Giacchino, pero que sonaron en momentos clave de la cinta.

“Mi Batman escucha black metal noruego y música tecno todo el rato, creo que eso refleja muy bien su estado mental”, bromeó el actor Robert Pattinson en una entrevista con EFE sobre los gustos del personaje y tal parece que desde ahí adelantaba el gran soundtrack de la película 'The Batman', que incluye desde Nirvana, Ludwig Van Beethoven hasta Alesso.

“Something In The Way” aumentó sus reproducciones en Spotify

Uno de las canciones que más han sobresalido desde el estreno de 'The Batman' es 'Something In The Way' de Nirvana, que de acuerdo a Spotify, tuvo un aumento del 1200% en las reproducciones, algo que se veía venir desde que se lanzó el tráiler de la película en 2020 y se reveló que el tema era pieza fundamental en la música de la nueva película de DC Comics.

Escucha aquí las canciones del soundtrack de 'The Batman'

Esta es la lista completa de las canciones que forman parte de la música de la película, abajo te dejamos el soundtrack de 'The Batman' disponible en Spotify.