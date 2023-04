The Cure estará presentando en México la gira "Last World 2023". Aquí te contamos todo lo que se sabe de los boletos.

Está confirmado que The Cure, una de las bandas británicas más importantes de la década de los 80, se estará presentando en México en el marco de la gira internacional titulada "Last World". Aún no se conoce la fecha exacta del show aunque se sabe que será en este 2023.

Está confirmado que en los últimos días de abril se confirmará el escenario y la fecha para el concierto de México junto al anuncio de los otros 12 eventos programados en Latinoamérica. Este anuncio oficial llegó en la cuenta de Robert Smith, vocalista de la banda.

La última vez que se presentaron en México fue en el Foro Sol en el año 2019. En esta oportunidad nuevamente estarán tocando todos sus éxitos. Es por ese motivo que no faltarán canciones como "Boys Don't Cry", "Friday I'm in love", "Just like heaven" y "Close to me".

+Cuándo será el concierto de The Cure en México

Aún no hay una fecha confirmada, sólo se sabe que será en el 2023. Habrá nuevas novedades a fines de mes.

+The Cure - Boys Don't Cry