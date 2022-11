La agrupación liderada por Brandon Flowers, una de las bandas del rock moderno más importantes e innovadoras musicalmente, tuvo cuatro presentaciones en nuestro país este año y estarán de regreso en 2023. The Killers regresa a México, toma nota de cuánto cuestan los boletos y cuándo salen a la venta en CDMX y Guadalajara.

The Killers vuelve a nuestro país gracias a OCESA como parte de su gira Imploding the Mirage Tour, que tenía previsto su fin para el 25 de marzo. Así que si eres fan de temas como “Mr. Brightside”, “Read My Mind”, “Somebody Told Me” y “Just Another Girl”, definitivamente vas querer estar ahí.

The Killers son asiduos visitantes de México por lo que miles de fans están ansiosos por volver a corear en vivo sus éxitos.

Fechas de The Killers en México

Esta vez todo parece apuntar que la gira no llegará a Monterrey, como anteriormente lo hizo, ya que dicha ciudad no aparece en las nuevas fechas. Los conciertos de The Killers serán en Guadalajara y CDMX, con solo dos días de diferencia.

30 de marzo - Arena VFG, Guadalajara

1 de abril - Palacio de los Deportes, CDMX

¿Cuándo salen a la venta los boletos de The Killers en México 2023?

Preventa de boletos de The Killers en México

La preventa será el 7 de diciembre, a través de Ticketmaster para los tarjetahabientes de Citibanamex, con una modalidad de pago de 3, 6 y 9 meses sin intereses.

Venta general de boletos de The Killers en México

La venta para los usuarios en general podría arrancar al día siguiente.

¿Cuánto cuestan los boletos de The Killers en México 2023?

Aunque el costo no ha sido confirmado por Ticketmaster, se espera que el precio de los boletos ronde entre los 400 y los 2,190 pesos aproximadamente por fecha, precios similares a su última visita en México.