Este domingo 5 de marzo se estrena un nuevo capítulo de The Last of Us. En Bolavip te contamos a partir de qué hora de México se podrá ver en HBO Max.

The Last of Us: ¿Cuándo y a qué hora de México se estrena el capítulo 8?

Este domingo 5 de marzo se estrenará el octavo capítulo de The Last of Us, la serie creada por Neil Druckmann y Craig Mazin basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog del 2013. El mismo será el anteúltimo episodio que estrenará HBO Max antes de la segunda temporada, la cual no tiene fecha de estreno confirmada.

En esta entrega veremos como Joel (Pedro Pascal) se sigue recuperando luego de la pelea del sexto episodio. Ellie (Bella Ramsey) saldrá en busca de alimentos para mantenerse a salvo, pero en el camino conocerá a David, el nuevo villano.

Este capítulo es uno de los más esperados por los fanáticos del videojuego desde que se estrenó la serie. Es por ese motivo que se espera un récord de audiencia en HBO Max en el día del estreno.

The Last of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo 8?

El capítulo ocho de la serie basada en el videojuego homónimo llega a HBO Max el domingo 5 de marzo.

+The Last of Us | Tráiler episodio 8 | HBO Max

¿A qué hora se estrena en México?

El octavo capítulo estará disponible en México a partir de las 9:00 p.m.