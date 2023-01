The Last of Us tendrá su segundo capítulo luego de un estreno espectacular. ¿Cuándo y a qué hora sale el nuevo capítulo? ¿Cómo y dónde ver ONLINE el episodio dos?

The Last of Us, ¿cuándo y a qué hora sale el segundo capítulo de la serie?

Después de un estreno magnífico, la nueva serie The Last of Us tendrá un segundo capítulo a partir del domingo 22 de enero. Al igual que el estreno, se podrá ver ONLINE a través de la plataforma HBO Max.

La serie basada en el exitoso videojuego fue un rotundo éxito en su primer capítulo, y todo el mundo quedó ansioso del siguiente episodio. El capítulo números dos de la serie será publicado en la plataforma de streaming desde las 20.00 horario CDMX, 23.00 hora argentina, 21.00 hora Colombia, 23.00 horario chileno y 21.00 hora Perú.

The Last of Us trata de la experiencia de Joel y Ellia, dos sobrevivientes de una pandemia que generó mutaciones en los humanos, que se convierten en criaturas caníbales. Los dos protagonistas están interpretados por los actores Pedro Pascal y Bela Ramsey.

El tercer capítulo será estrenado el 29 de enero de 2023 (se realiza un estreno cada domingo). En total, la serie contará con tan solo 9 episodios, al menos la primera temporada.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de The Last of Us?

Este segundo capítulo de The Last of Us será estrenado el domingo 22 de enero 2023.

México: 20.00 horas

Argentina: 23.00 horas

Colombia: 21:00 horas

Chile: 21.00 horas

Paraguay: 23.00 horas

¿Cómo y dónde ver ONLINE The Last of Us?

La serie se podrá ver completa en HBO Max, la plataforma de streaming reconocida en la actualidad.