The Mandalorian estrena nueva temporada pero además, también estrena doodle de Google, por lo que si quieres saber cómo activarlo y qué es lo que hace con tus búsquedas, estás en el lugar indicado. Y es que ahora que el popular buscador no ha perdido la oportunidad de celebrar el regreso de una se las series más exitosas de la actualidad.

Este programa además de ofrecernos un vistazo original al universo de Star wars también nos da la oportunidad de ver a Pedro Pascal interpretando a una figura paterna, algo similar a lo que hace en The Last of Us sin embargo el actor se ha preocupado por darle matices diferentes a su personaje de Din Djarin lo que explica la enorme poppularidad del show, la cual no ha pasado desapercibida para Google que decidió rendirle homenaje a esta serie.

¿Cómo activar el doodle de Google de The Mandalorian estrenó?

Para activiar el doodle que Google hizo para celebrar el regreso de The Mandalorian todo lo que debes hacer es ir al buscador y escribir las palabras: the mandalorian. Al hacerlo verás como Grogu, más conocido como Baby Yoda se aparecerá en la esquina inferior derecha de tu pantalla y si das clic sobre él, lo verás usar la fuerza y jugar con los resultados que aparecen en la página, tratando de hacer una torre con las búsquedas que te arroja Google.

El popular buscador también te permitirá compartir este doodle para que más personas vayan usándolo y se diviertan viendo cómo Grogu hace un caos con las búsquedas para tratar de armar su torre, algo que ocurre muy seguido en el programa en el que el conocido como Baby Yoda está tratando de aprender a controlar su uso de La Fuerza.

¿Por qué el doodle de Google homenajea a The Mandalorian?

Por que la serie es una de las más esperadas del año ya que de un tiempo para acá este drama ha sido el producto más exitoso de Star Wars realizado por Disney, que no ha logrado tener el éxito contundente que esperaban al haber comprado esta saga a George Lucas. Basta recordar que si bien la trilogía con la que buscaban cerrar el arco de los Skywalker fue un éxito en lo económico, los fans no estuvieron muy felices con el manejo que se le dio a las películas.

Otro punto crítico han sido los spin offs relacionados a la saga ya que la película en solitario de Han Solo fue un rotundo fracaso, mientras que otras películas como Rogue One sí alcanzaron a tener éxito, pero no el que la empresa del ratón quería. Así que es normal que ahora mismo The Mandalorian reciba toda la atención de Disney, lo que explica la popularidad del show y el homenaje que Google le ha rendido.