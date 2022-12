Tras la próxima llegada de 'The Witcher: Blood Origin', descubre cuándo será el estreno de la tercera temporada de The Witcher en Netflix.

The Witcher: ¿Cuándo se estrena la tercera temporada en Netflix?

Este fin de semana se reveló un nuevo y completo tráiler oficial de 'The Witcher: Blood Origin' o 'The Witcher: El origen de la sangre' , una serie que llegará en cuatro partes y que es la precuela de la saga, ya que transcurre 1200 años antes del nacimiento de Geralt de Rivia. Esto ha hecho que muchos comiencen a cuestionarse cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver entonces la tercera temporada de 'The Witcher' en Netflix.

'The Witcher: Blood Origin' se estrenará el próximo 25 de diciembre, es decir justo en Navidad, donde veremos la creación del primer prototipo de brujo, la aventura de Scian la última miembro de una tribu nómada de elfos, la vida de Éile una guerrera de la guardia de la Reina y la búsqueda de la venganza de Fjall. Esta nueva serie expandirá el universo creado en la adaptación de las novelas escritas por Andrzej Sapkowski, antes del estreno de la tercera temporada de The Witcher.

¿Cuándo se estrena The Witcher 3 en Netflix?

Netflix ha confirmado que la tercera temporada de The Witcher se estrenará en el verano de 2023, la trama girará en torno a Geralt protegiendo a Ciri, a quien llevará con Yennefer para que la entrene en sus poderes mágicos primerizos en la fortaleza de Aretuza.

Reparto de actores en The Witcher 3 en Netflix.

Recordemos que Liam Hemsworth sustituye a Henry Cavill a partir de la cuarta temporada, así que el reparto de la tercera temporada queda así: