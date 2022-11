The World is a Vampire, el nuevo festival de música que llegará al Foro Sol en 2023

Este martes se dio a conocer un misterioso anuncio, el cual le daba la bienvenida a “The World is a Vampire”, un nuevo festival de la empresa OCESA que tendrá su primera edición en 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

A pesar de que el anuncio que salió en redes sociales, se sabe que la primera vez que se realice el festival The World Is A Vampire será el 4 de marzo de 2023 en el lugar donde se hacen los conciertos tradicionales y no en la zona de la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué bandas estarán en el The World Is A Vampire?

No existe un anuncio oficial aún, pero se cree que podrían ser bandas como The Smashing Pumpkins, sobre todo porque en el anuncio aparece la frase The World Is A Vampire la cual se escucha en Bullet with Butterfly Wings del álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness.