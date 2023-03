Los memes no perdonaron que en cuestión de minutos se agotaron los boletos para la única fecha de Morat en la CDMX, siendo a penas la preventa, pues el 16 de marzo será la venta al público en general

Desde el 13 y 14 de marzo, se dio una venta Beyond / Prestige y Priority , quedando la preventa Citibanamex para este 15 de marzo, pero a los pocos minutos, los boletos para Morat se agotaron para su gira “Sí ayer fuera hoy, World Tour Mx 23”.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.