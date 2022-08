TikTok está de luto, pues ha perdido a uno de sus famosos creadores. Con más de 3 millones de seguidores, Carlos Sarriá logró ganarse el cariño del público a pesar de los complicados momentos que atravesaba y ahora, tras su muerte, muchos se preguntan cuál era el tipo de cáncer del tiktoker Carlos Sarriá y por qué fue tan agresivo.

La noche del 22 de agosto, la familia del tiktoker Carlos Sarriá compartió a través de redes sociales la terrible noticia del fallecimiento del joven español que conquistó las redes sociales. Carlos murió a causa de un extraño cáncer contra el que luchó por varios años.

Carlos Sarriá se definía a sí mismo como un chico normal pero con cáncer; aunque esta definición estaba muy alejada de la realidad, el carisma y el buen sentido del humor de este joven logró empatizar con millones de personas alrededor del mundo.

Carlos Sarriá nació en Alicante en 2002 y durante varios años vivió una vida promedio de cualquier niño español. Sin embargo, a los 13 años comenzó a sentir algunos dolores y molestias en el costado derecho e incluso sus molestias solían empeorar cuando el clima era malo. Sin embargo, debido a su juventud no le dio mucha importancia.

Fue a los 16 años, el 7 de mayo de 2018, después haber sido mal diagnosticado por una supuesta escoliosis que Carlos Sarriá recibió el diagnóstico de cáncer, se trataba de un sarcoma de Ewing, un tipo muy raro de cáncer que ataca principalmente a los huesos.

Después de este primer diagnóstico y su respectiva quimioterapia, se le encontró otro tumor a Carlos en la cabeza. Y mientras todo esto ocurría en su estado de salud, Carlos encontró un propósito en las redes sociales, sobre todo en TikTok, pues vio aquí una plataforma en la que podía normalizar e informar sobre el cáncer.

“Cuándo empecé con el cáncer tuve la idea, ya que a mí no me cuesta hablar de ello podía hablar con la gente, porque es un tema supertabú. Hay mucha gente que no tiene ni idea y que le da palo preguntar, entonces puedo responder las dudas y hacer que la gente se sienta cercana sobre eso, eso ayuda un poco.” Dijo en una entrevista a la

Revista La Galería hace unos meses.