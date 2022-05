El misticismo de sus personajes e historias, han hecho de las cintas de Tim Burton unos clásicos del cine. Si quieres adentrarte en el ambiente de sus películas, puedes visitar el Tim Burton Fest 2022 en Ciudad de México (CDMX), aquí te revelamos cuándo será, la fecha, horarios y las actividades del evento.

Si eres fan de películas como "El extraño mundo de Jack", "Beetlejuice", "El cadáver de la novia" y más, este evento será imperdible en tu agenda, con el que podrás sumergirte en el mundo mágico, poético y muchas veces siniestro del aclamado director.

¿Actividades del Tim Burton fest 2022?

En el Tim Burton Fest 2022 habrá un bazar temático con una gran variedad de productos, una sección de comida y un área de fotografías con escenarios de las películas del director, porque las selfies para Instagram no deberán faltar. Una de las actividades más esperadas por los fans será la firma de autógrafos, en la que estará presente la cantante mexicana Gabriela Vega, quien presta su voz a Sally en la película Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas).

También podrás demostrar tu talento haciendo tu propio cosplay de tu personaje favorito del universo de películas de Tim Burton, habrá premios sorpresa para los mejores. Y si con todo esto no te has animado, será un ambiente familiar que coincide con el último puente de mayo de la SEP.

¿Cuándo y dónde será el Tim Burton fest en la CDMX 2022?

Tim Burton fest 2022 se realizará el próximo 29 de mayo a las 11:00 horas, lo mejor de todo es que es entrada libre, es decir GRATIS.

La cita será en el Salón Lux del deportivo SMX Coapa, la dirección exacta es Calzada del Hueso 380, Coapa, Girasoles Ill, Coyoacán, CDMX.

¿Ya sabes a quién vas a invitar o de qué personaje te vas a disfrazar?