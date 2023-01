Después de tanto esperar, el Coachella confirmó las fechas y a los artistas que formarán parte del festival estadounidense en este 2023. De esta manera, te contamos, a continuación, todos los detalles que debes saber.

+¿Qué artistas estarán en Coachella 2023?

Bad Bunny, Gorillaz. Burna boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie, Becky G, Metro Boomin, FKJ, Pusha T, Tobe Nwigwe, Wet Leg, SH Lewis, Yves Tumor, The Garden, Two Friends, YUNGBLUD, Jamie Jones, Ashnikko, Malaa, TV Girl, Wyte Fang, Vintage Culture, Domi & JD Beck, Dombresky, DannyLux, Nora En Pure, Overmono, Saba, Dennis Cruz + PAWSA, Soul Glo, Lava La Rue, Sleaford Mods, The Comet is coming, the Murder Capital, Chris Stussy, Jupiter & Okwess, Lewis OfMan, Juliet Mendoza, TESTPILOT, Angele, MUNA, Maceo Plex, Doechii, BENEE, Idris Elba, Magdalena Bay, Uncle Waffles, ¿Teo?, Mochakk, Gabriels, Oliver Loketzki, Kyle Watson y Desert Cahuilla Bird Singers.

+¿Cuándo es el Coachella 2023?

El Coachella 2023 se llevará a cabo desde el viernes 14 de abril hasta el domingo 23 del mismo mes.

+Coachella 2023: venta de boletos

La preventa de entradas se realizará el miércoles 11 de enero, mientras que la venta para el público en general saldrá el 12 del mismo mes. Para comprar boletos, hacé CLICK ACÁ