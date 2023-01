El 2023 ha comenzado con una serie de polémicas que ha revelado varias infidelidades, entre ellas el tema de Shakira a Piqué, pero en México también comenzaron a rondar las supuestas infidelidades entre actor y cantantes, tal es el caso de Gera MX y Kenia Os, pero en esta última pareja todo parece ser un “malentendido”.

No bastó la supuesta infidelidad del actor Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez, que puso al rojo vivo las redes sociales, cuando en cuestión de horas comenzó a salir una fotografía del rapero mexicano Gera MX con otra mujer que no es Kenia Os, motivo suficiente para que el fandom de keninis defendieran a la cantante de 23 años.

¿Cómo comenzó todo sobre la infidelidad de Gera MX?

A menos de un mes de que por fin aceptaron que eran novios, luego de que cupido los flechó cuando colaboraron en la canción “Diamantes”, Gera Mx fue fotografiado junto a otra mujer, apenas en fin de año, pero esa mujer no era Kenia y aparentemente la habría besado.

La “manzana de la discordia” se llama Daniela Velasco y es originaria de Puerto Vallarta, Jalisco; lugar donde Gera MX celebró el año nuevo. Pero eso no fue todo, tras ser atacada en redes sociales, decidió lanzar indirectas para Kenia, asegurando “Los músicos son para escucharlos, no para tener una relación amorosa con ellos”.

Pero eso no fue suficiente, ya que la mamá de Daniela, lanzó una fotografía de su hija junto a Gera MX, por lo que confirmaría que no era la primera vez que se veían. Pero no sería así, puesto que el cantante es amigo del hermano de Daniela Velasco.

Gera MX defiende su relación

El cantante rompió el silencio y a través de Twitter explicó que no tiene nada que ver con Daniela, argumentando que todo se trató de una broma de mal gusto y compartió las conversaciones de WhatsApp que tuvo con ella, donde le pide disculpas por la broma.

Pero eso no fue todo, ya que aparte de esclarecer la situación, señaló que si está con alguien es porque está al 100% a pesar de su pasado.

“No tengo necesidad de estar de novio, si no me sintiera capaz de estar para alguien al 1000%”, publicó, quien además pidió que respetaran a Kenia.

Mientras Kenia no se ha manifestado, pero días antes cerró su cuenta de Twitter, ya que sus propios seguidores comenzaron a atacarla, por lo que dijo que por paz mental abandonaría la plataforma, hasta el momento no se sabe hasta cuándo o si regresará.