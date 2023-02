Tormenta, la nueva colaboración de Bad Bunny y Gorillaz ha sido un éxito instantáneo y nadie ha quedado indiferente al pegajoso ritmo del Conejo Malo que combinado con la música melancólica de la banda liderada por Damon Albarn han conseguido un auténtico éxito, por lo que si quieres ver la letra traducida de este tema y su significado, solo sigue leyendo.

Y es que el éxito de esta colaboración se ha visto reflejado sobre todo en YouTube, plataforma en la que a tan solo 1 día de haberse lanzado el tema ha acumulado medio millón de reproducciones, lo que no es raro ya que desde que el propio Damon Albarn anunció esta colaboración todo mundo perdió la cabeza y aquí, podrás encontrar no solo la letra traducida sino también su significado.

Esta es la letra traducida de Tormenta, el tema de Bad Bunny y Gorillaz

A continuación podrás ver la letra de la canción junto a su traducción al español, aunque cabe aclarar que las partes de esta colaboración que están en inglés son solo el inicio y el final del tema, lo que refleja lo mucho que Damon Albarn decidió confiar en el talento de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer la letra traducida de esta canción:

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is said (Someone cryin’) / Algo se dice (Alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y nadie lo pidió (Pidió), pero estamo’ aquí (Aquí)

Yo no sé si fue Dio’, ey, pero creo que lo vi, y

Cuando me besaste

No sé cuándo llegaste, pero no quiero que te vaya’

Tú hace’ contraste

Con todo este desastre que me toca vivir

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

a cura del miedo la tiene’ tú

Veo todo claro aunque se fue la lu’, ey

Aprovéchame hoy

Y yo no quiero ver el mundo arder

Pero algo tan bonito, no, no se puede perder

El reloj nos quiere morder

Pero en tus brazo’ me voy a esconder, ey

Pa’ que no me encuentren (Encuentren)

To’ el mundo siempre está pendiente (-diente)

Pero no saben lo que se siente (Siente)

Cruza conmigo ante’ que se rompa el puente (Puente), je

Y que se joda el resto

¿Quién dice lo que está correcto?

Si el amor nunca ha sido perfecto

Ojalá sea por siempre este momento

Pero si no

Aprovéchame hoy

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is said (Someone cryin’) / Algo se dice (Alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is— / Algo es-

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien)

¿Qué significa la letra de Tormenta, la colaboración de Bad Bunny y Gorillaz?

La canción al parecer habla de una relación amorosa que no puede durar mucho, lo que se narra en el inicio y el final de la canción en las partes que están en inglés, en las que se escucha la voz del líder de Gorillaz hablar de alguien que está llorando en la playa, mientras que cuando Bad Bunny empieza a cantar habla de lo mucho que se disfruta de esta relación aunque se sepa que esta no durará para siempre.

Lo que llama la atención es que a pesar de que este tema forma parte del álbum de Gorillaz Cracker Island, el tema parece sacado directamente de Un verano sin ti, el último disco de Bad Bunny que fue un éxito mundial, lo que refleja la gran influencia que el puertorriqueño ha tenido en la escena mundial del pop. Y si bien la canción apenas acaba de lanzarse como sencillo, todavía resta ver si conseguirá el éxito que se espera de él.