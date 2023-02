Las redes sociales están inundadas de las imágenes y memes de los dinosaurios bebes, esos que están vestidos con diferentes artículos según la profesión u oficio, desde doctor, abogado, maestro, etc. Pero este meme viral no quedó ahí, ya que han comenzado a salir los michis para las karens, conocidas por ser las dueñas y no decir las "esclavas" de los gatos, quienes aguan todo, por el simple hecho de ser amantes de estos hermosos felinos.

Posterior a este boom de las redes sociales, ahora han salido estos tiernos y simpáticos gatitos bebes, aquí te dejamos algunos memes de ellos como: “michienfermera”, “michitaxista”, “Michidentista”, “michichef”, “michiherrero”, entre varios oficios y profesiones, descarga tu favorito.

Fotos de michis profesionistas