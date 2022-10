En el día de ayer América se consagró como superlíder del Apertura 2022 de la Liga MX luego de superar por 2-1 a Puebla por la jornada 17. Por otro lado, luego del objetivo que alcanzaron las Águilas, David Faitelson apuntó contra Damián Zamogilny y todo el equipo de comentarista de Televisa por el torneo que que lleva el equipo de Fernando Ortiz.

Sin duda el momento que viven los Azulcremas es extraordinario debido a que terminaron como líderes en la fase regular del torneo y son claros candidatos a ser campeones. Sin embargo, una de las grandes dudas que debe despejar el conjunto de Coapa se encuentra en la Liguilla ya que quedaron fueron de las finales desde el Apertura 2019.

Por otro lado, es sobre esto de que se agarra David Faitelson, quien desde la victoria contra Cruz Azul no ha parado de decir que América no ha ganado nada. Debido a esto, Damián Zamogilny lo cruzó y lo trató de mediocre.

“Cuando hablamos de la mediocridad que produce un torneo donde el 12vo lugar puede ser campeón también tenemos que hablar de la mediocridad de aquellos que no reconocen al mejor equipo del torneo. No pasa nada si decimos que América está jugando un fútbol fenomenal. Está a la vista”, expresó el periodista de Televisa en su cuenta de Twitter, por lo que la respuesta del pupilo de José Ramón Fernández no se tardó en responder.

“Es decir, soy ‘mediocre’ por qué digo una realidad: No ha ganado nada aún… Y Damián Zamogilny, por favor, qué credibilidad tienes al hablar del América si tu sueldo sale del mismo bolsillo del que le paga su sueldo a Ochoa, Layún y Fidalgo. Mejor analiza al Puebla”, tuiteó David Faitelson, quien más tarde lanzó un mensaje contra Televisa.