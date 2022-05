Además de nuestra última hora de conexión y las palomitas azules, el anuncio de que estamos escribiendo en un chat es uno de los elementos que pueden delatarnos cuando intentamos pasar desapercibidos en la app de mensajería más popular del momento. Sin embargo, ya existe un truco para ocultar el “Escribiendo…” de WhatsApp.

WhatsApp ha colocado la información de última vez conectado y el estado en línea para permitirnos conocer la actividad de nuestros contactos y saber si nuestros mensajes están llegando o no de la forma indicada. Pero cuando intentamos tener un poco más de privacidad en esta red social, estos elementos son una desventaja.

Y aunque la misma aplicación ya ha implementado herramientas que nos permitan elegir mostrar u ocultar nuestra última conexión, puedes hacerlo en los ajustes de privacidad aquí te mostramos cómo, aún no es tan sencillo ocultar el aviso de que estamos escribiendo en el chat.

Ocultar "Escribiendo" en WhatsApp

Existen muchos motivos por las que no nos puede convenir que nuestro interlocutor sepa que estamos escribiendo una respuesta en su chat, tal vez porque es un texto muy largo, tal vez porque no sabemos qué decirle o quizá no queremos que sepa que estamos en la app.

Para estos casos el recurso usual es escribir la respuesta fuera de la app en el bloc de notas o a cualquier otra app, para después copiarlo y pegarlo. Pero esta solución nos obliga a salir de la aplicación y después volver a entrar, lo que es un poco complicado.

El truco que nos ayudará a quitar el “Escribiendo…” de WhatsApp es muy sencillo y no requiere que salgas de la aplicación, lo único que tienes que hacer es poner tu celular en modo avión. De esta forma, la aplicación no informará a tus contactos de tu actividad en ella y cómo puedes hacerlo desde el menú despegable, no será necesario que salgas de la app.

Otra forma muy sencilla de escribir sin que lo anuncie WhatsApp será contestando desde las notificaciones de tu menú despegable, este truco es muy conveniente para pasar desapercibido, porque además de no presentar el letrero de “Escribiendo” tampoco mostrará las palomitas azules.

Ahora ya conoces como puedes ocultar "Escribiendo" en WhatsApp con un sencillo truco. Así que contesta sin presiones porque tus contactos ya no sabrán cuanto tiempo te tardas en escribir cada respuesta.