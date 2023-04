La grabación la hizo una mujer que fue testigo del impactante hecho, tanto que no pudo dormir durante esa noche, pues no creía lo que había visto

El video de apenas unos minutos fue grabado por Paula , una mujer que no podía dar crédito a lo que veía, una bola luminosa que permaneció quieta hasta que por fin comenzó a moverse hacia abajo como si fuera a aterrizar . Aunque la nerviosa movió la toma, logró dar seguimiento al avance del OVNI que incluso se ve como pasa por detrás de uno de los árboles que no dejan de moverse sus ramas por los fuertes vientos.

La imagen fue grabada por curiosos y poco a poco se comenzó a viralizar, pues en él se observa cuando aparece el punto luminoso de color blanco y permanece estático por algunos segundos. Pese a la fuerza del viento que puede apreciarse cuando mueve las ramas de los árboles, el OVNI no se mueve , lo que dejó sorprendido a varios.

Los habitantes del Mar de la Plata, en Argentina, quedaron sorprendidos por el avistamiento de lo que habría sido un Objeto Volador no Identificado (OVNI), ya que los hechos ocurrieron cuando estaba cayendo una tormenta , lo que ocasionó que hiciera contraste con las nubes grises que había en el cielo.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.