En la Ciudad de México se concentran muchos de los espectáculos más importantes del mundo, ya sean conciertos, exposiciones, obras de teatro, y muchos otros espectáculos que siempre son del interés de la gente. Y una empresa que maneja los boletos de la mayoría de estos eventos es Ticketmaster. Y si bien los precios de los boletos que esta empresa ofrece son variados, la mayoría de las personas buscan adquirirlos a un precio económico. Por ello, aquí está la información sobre los días en los que Ticketmaster ofrece boletos al 2X1.

Con esta opción, la gran mayoría de los asistentes a conciertos, obras de teatro y más espectáculos podrán obtener los boletos que desean a precio de ganga, ya que la compra de un boleto al 2X1 es un gran alivio para el bolsillo de los mexicanos, luego de que la inflación durante el último año ha castigado a los bolsillos de todos. Por esta razón será de gran ayuda para muchas personas el saber que hay un día en la semana en el que esta empresa de eventos ofrece sus boletos a un precio de ganga.

¿En qué días Ticketmaster ofrece boletos al 2X1?

Ticketmaster ofrece sus boletos al 2X1 los jueves de cada semana y esto si bien lo hace con solo unos eventos seleccionados y no con todos, es un gran alivio para el bolsillo de los mexicanos por que definitivamente pagar un boleto y obtener otro gratis le permitirá a los asistentes a los espectáculos que organiza esta marca, el poder disfrutarlos sin la preocupación de arriesgar su economía.

Es importante resaltar que no solamente los conciertos entran en esta promoción, sino que en ella pueden aparecer eventos deportivos, exposiciones en museos, obras de teatro, y más actividades que no han sido sold out, es decir, que los boletos todavía no se han terminado de vender, por lo que es complicado encontrarse pases para eventos grandes como el Vive Latino o el Corona Capital, pero ten por seguro que encontrarás uno que sea de tu interés.

¿Cómo funciona la venta de boletos al 2X1 de Ticketmaster?

Primero que nada debes estar al pendiente cada jueves ya que la lista de espectáculos que entran en esta promoción van cambiado cada semana, por lo que es importante que te programes una alarma para que justo por la mañana entres a la página a revisar qué eventos están disponibles en esta modalidad. Ahora sí, aquí van las inctrucciones para que puedas obtener boletos al 2X1 de Ticketmaster.

A través de tu computadora entra a la página de Ticketmaster, a la cual puedes acceder a través de este enlace. Es importante que lo hagas así, ya que esta promoción solo está disponible en internet. Selecciona la casilla en donde aparece la promoción del 2X1 y empieza el proceso de compra, para adquirir tus 2 pases. Cuando inicies el proceso de compra, verás que cada boleto tiene un 50% de descuento en su precio, así que estarás adquiriendo 2 entradas, pero en el total aparecerá el precio que pagarías por 1 normalmente.

Y listo, cuando finalices la compra, verás que simplemente pagaste el precio regular de 1 boleto pero te llevaste 2, por lo que la promoción será de mucha ayuda si vas a asistir a algún evento pronto y querías invitar a alguien, pero no sabías cómo hacerle.