Hace algunas semanas, ESPN dio mucho de qué hablar por insultos de Rafael Puente hacia Adriana Maldonado por opinar sobre la labor de su hijo como entrenador de Pumas, trascendiendo en los medios nacionales.

La acción fue criticada por David Faitelson y José Ramón Fernández. Sin embargo, el experimentado periodista ahora es el que está en el ojo del huracán por una acción que a muchos no gustó en el programa Cronómetro.

Mientras debatían del partido entre Real Madrid y Chelsea, Kary Correa y Manu Martín exponían sus puntos de vista. Sin embargo, Joserra consideró personal la acción de la analista, exhibiéndola públicamente.

"Si Kary me deja hablar, porque no me ha dejado hablar. Si el Chelsea juega lo que ha jugado hoy, el Madrid le gana en Stamford Bridge", dijo ante la sorpresa de su compañera, que optó por mantener la compostura.

Aunque en el momento no se generó un escándalo, hay polémica en las redes sociales, con algunos considerando una falta de respeto de Fernández la contestación a Correa. Otros tantos, lo consideran normal en programas de polémica deportiva.