A lo largo de la historia todos los países hispanos tienen una gran cantidad de expresiones en común, las cuales pueden o no tener un el mismo significado. Esto le sucedió a Vanessa Huppenkothen quien fue invitada al programa El Chiringuito donde su conductor, Josep Pedrerol, la trolleó sin querer al utilizar una frase que tiene diferente significado en España.

Como se sabe, El Chiringuito es uno de los programas más vistos del mundo debido a que tiene intensos debates, polémicas y exclusivas de último momento. En el medio de ese show estuvo la reconocida periodista hablando sobre diferentes temas futbolísticos.

Por otra parte, hace unos años, Vanessa Huppenkothen estuvo en el medio de la charla en relación a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En la misma, Josep Pedrerol le realizó una pregunta que resultó muy común para el público español, pero que la periodista nacional la tomó en el doble sentido.

“Ahí está. ¿Eres más de Cristiano (Ronaldo) o de (Lionel) Messi?... ¿Te mojas ahí o no?”, le consultó el conductor, pregunto que sorprendió a Huppenkothen quien respondió: “¿Me mojo?”. Tras su reacción todos estallaron de risas porque entendieron que sin querer la mexicana había sido trolleada al no saber el significado de una típica frase que se utiliza en España.

“No, no, no, no quise decir eso… no, por supuesto que no. Es de que digas tú un poquito así”, comentó Josep Pedrerol entre risas, al referirse que si se animaba a arriesgarse a elegir en una de las dos opciones. Ese gracioso momento no le impidió a Vanessa continuar con su participación en El Chiringuito.