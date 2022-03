El miércoles 9 de marzo a las 3 de la tarde con 40 minutos y 35 segundos, Alberto Lati tuvo un sorpresivo comportamiento irreconocible en él, siempre sereno y ecuánime, con motivo del partido entre el Real Madrid y el París Saint-Germain en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021-22.

El PSG había ganado 1-0 en el partido de ida jugado en el Parque de los Príncipes. En el juego de vuelta en el estadio Santiago Bernabeu, el equipo francés se puso en ventaja al minuto 39 con gol de Kylian Mbappé. Eso obligó a los merengues a buscar y lograr una memorable remontada.

En el segundo tiempo, el francés Karim Benzemá se encargó de hacer tres goles para el equipo español, el primero al minuto 61, el segundo al minuto 76 y el tercero al minuto 78. Al consumarse la voltereta del Real Madrid con el 3-1 en el partido y el 3-2 en el marcador global, Alberto Lati se transformó.

Alberto Lati corrió desaforado por uno de los corredores de Fox Sports y se pudo ver gracias a los videos grabados con las cámaras de vigilancia de la televisora. El periodista pasó por el pasillo corriendo y lo mismo de vuelta.

¿Qué le pasó a Alberto Lati?

En entrevista en Fox Sports Radio, André Marín le preguntó: "Alberto Lati, ¿qué te pasó ahí?" y él con satisfacción y orgullo por la hazaña del Real Madrid con el triplete de Karim Benzema contra el Real Madrid, le contestó así: "Me descontrolé, me emocioné, me dejé llevar".