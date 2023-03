+VIDEO: Así fue la trágica pelea de Norma Lizbeth en Teotihuacan

México está de luto por el fallecimiento de Norma Lizbeth Ramos, la estudiante de 14 años que asistía a la Secundaria Anexa a la Normal 0518 ubicada en Teotihuacán, Estado de México (Edomex). En la puerta de la institución tuvo una pelea con una compañera que le hacía bullying.

En las últimas horas se difundió el video de la pelea, donde el resto de los compañeros sólo se limitó a grabar los golpes y reírse de la triste situación. En el mismo se puede ver que Norma fue golpeada en la cabeza múltiples veces.

En un principio parecía que la pelea sólo le había dejado como secuela una fractura de nariz. Sin embargo, con el correr de los días su estado de salud decayó: comenzó a sentir náuseas y mareos. Finalmente, la menor de edad se desmayó y no volvió a despertar.

