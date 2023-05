En TikTok es viral el trend "My mom does that too". En Bolavip te contamos de que se trata.

VIDEO: My mom does that too, la nueva tendencia de TikTok

En TikTok, una de las redes sociales más utilizadas en México y distintas partes del mundo en la actualidad, se volvió viral un nuevo trend. El mismo se llama "My mom does that too" y está causando furor.

+¿Qué es "My mom does that too", el nuevo trend de TikTok?

El trend "My mom does that too" consiste en mostrar, en tono humorístico, los comportamientos que la mayoría de madres hacen involuntariamente en su casa con su familia. Un ejemplo bastante usual es cómo llaman a los hijos para que ordenen la casa.

La tendencia se originó en Estados Unidos y en cuestión de días comenzó a utilizarse en todo el mundo. Hoy en día hacer videos de este estilo con los Hashtag relacionados suelen dar una gran cantidad de visualizaciones y me gusta.

A continuación te compartimos un video viral de "My mom does that too" para que puedas ver cómo es este challenge.

+VIDEO: Así es el challenge "My mom does that too"