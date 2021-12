Un nuevo episodio tiene el caso del basquetbolista Alexis Cervantes, jugador del equipo Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que fue secuestrado el pasado 21 de diciembre por el crimen organizado y apareció sano y salvo el día 29 del mismo mes.

Tras ser liberado con vida, amarrado de un árbol y con signos visibles de golpes, se ha filtrado un video tomado durante su secuestro y publicado en Twitter por el portal de noticias Cuarto Poder de Michoacán en el que el basquetbolista Alexis Cervantes da las razones por las que fue secuestrado, entre ellas cercanía con el narcotráfico y adicción a las drogas.

"Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba", dijo el basquetbolista en el video.

Alexis Cervantes dijo ser adicto a la cocaína

En el video, Alexis Cervantes se asume como un "pendejo" y aceptó que habló cosas que no debía. "Ese es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, por videos, por comentarios, en los cuales yo me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán, como si yo fuera alguien pesado".

Alexis Cervantes continuó diciendo que "me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quiso demostrar algo que no es. Acepto el castigo, la lección la tomo" y además admitió que "me encanta la cocaína".