El título es engañoso pero benévolo. A final de cuentas, el objetivo se cumple. ¿Cuál? Ver una película sobre futbol. Claro, el espectador ingresa a la sala con la expectativa de que se encontrará con un material relacionado a la vida de Maradona, sin embargo, tras apreciar las primeras escenas, se deshace de esa idea en cuanto empieza a sumergirse en una trama que se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vaya, un territorio muy lejano de Villa Fiorito.

En esa entidad del sureste mexicano, el público conoce la historia de Pablo y Diego, dos hermanos que trabajan como lavaplatos en un bar y que disfrutan de jugar futbol por las tardes. Esa rutina cotidiana se ve alterada con un accidente: Diego es atropellado. A partir de ese instante, el balón se convierte en el hilo conductor, o el pretexto, para ahondar en la amistad de un grupo de individuos que quieren ayudar a un amigo en desgracia.

Detrás de esta película, que se presentó en la edición 19 del FICM, se encuentra el director Miguel Flatow, un hombre que quiso ser futbolista profesional con Jaguares, no obstante, tal como lo manifiestan los memes, se chingó la rodilla. Entonces optó por estudiar cine fuera de México y volver a su tierra natal para cumplir tres propósitos: hacer su ópera prima en casa, abordar el futbol y mostrar a Chiapas. Lo hizo aventurándose a filmarla con iPhone 11.

“No soy el primero en hacer una película con un iPhone. Sean Baker lo hizo con Tangerine y recientemente lo hizo Steven Soderbergh con High Flying Bird. En términos prácticos, sí tiene desventajas filmar así, pero también tiene ventajas, como la reducción de costos, la agilidad para moverte mucho más rápido y te permite ser más creativo para hacer tus tomas. Tanto en guión como en presupuesto, te abre los límites”, comenta Miguel.

Con base en esa tecnología, se animó a desmenuzar una historia que incluye al futbol como una atmósfera donde se desenvuelven los personajes, por tal motivo se piensa cómo representar en cine un deporte que actualmente es difícil de ver en transmisiones televisivas por el uso de distintas tomas, abundantes anuncios y estilos de juego.

“El básquetbol se ha filmado bien, el hockey se ha filmado bien, pero con el futbol no pasa lo mismo. Entonces me di cuenta que filmar el futbol de once contra once es muy complicado porque son muchos hombres para desarrollarlos individualmente. Por eso tuve la idea de hacerlo en Fut7 porque el juego se ve más dinámico, permite mejores tomas y brinda más oportunidad de abordar a todos los jugadores. El futbol reducido es más vistoso para la cámara”.

Un plus de Va por Diego es la presencia de Luis Hernández, ‘el Matador’. Ahora comentarista de TNT Sports, el exfutbolista aparece para abonar ese toque de picardía y pasión que tiene el deporte que es infancia. Su imagen igualmente tuvo un valor fuera de cuadro para convertirse en uno más dentro de las locaciones, lo que implicó hacer labor de equipo con Miguel en el set.

“Luis Hernández derrocha felicidad por estar vivo, tiene una alegría por la vida que es contagiosa. Cuando llegó a filmar en la última semana, nos levantó la energía a todos. A veces filmábamos de madrugada y él iba a hablar con los extras, que ya estaban cansados, para animarlos, platicar con ellos sobre anécdotas de su vida y tomarse fotos. Levantó el ambiente”.

Así, luego de la desaparición de Jaguares, Tuxtla Gutiérrez encuentra en una ficción la puerta abierta para mantener al futbol como un elemento de interacción y armonía que quiere evidenciar cómo la pelota tiene ganas de contar historias donde se cree que ya no se juega, o ya no se siente.