Los hechos ocurrieron durante el programa de ese jueves en “Venga la Alegría”, donde el tema sobre la muerte del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, sigue haciendo eco en las secciones de noticias de entretenimiento, por lo que tras ver una nota de Ana Bárbara opinando sobre el tema, Anette Cuburu y Ricardo Casares, entraron en una caliente discusión.

La diferencia de opiniones entre ambos conductores del programa matutino de TV Azteca se debió porque Ana Bárbara llegó a la Ciudad de México y en el aeropuerto en un mar de reporteros fue cuestionada sobre la muerte de Julián Figueroa, a lo que la cantante de “Bandido” no quiso responder ni pararse con la prensa, lo que ocasionó un pequeño alboroto y empujones.

Al regresar al estudio para comentar la nota, Anette Cuburu criticó a los reporteros e inmediatamente comparó el momento con lo que pasó hace unos días entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins.

“Yo no creo que los hayan juzgado cruelmente y tú lo dijiste que mucha gente no debería tener un micrófono de los cien. Le preguntan al mismo tiempo y ni está entendiendo lo que le está preguntando por qué todo el mundo se le echa encima. La gente que vive en la privada de Maribel Guardia no podía entrar a su casa porque la gente estaba ahí cuando un niño falleció y es una tragedia, hay que tener cierto respeto. No estoy de acuerdo”, dijo Anette Cuburu.

Reporteros vs. famosos

Ante esto, rápidamente Flor Rubio y Ricardo Casares salieron en defensa de los reporteros y de su trabajo.

“No es fácil, muchos saben que lamentablemente me han tocado mucho las muertes, pero lo que tú no puedes señalar es que son buitres carroñeros, un estúpido que da noticias en un sillón, que en su vida jamás se ha parado a cubrir nada en su vida. Tengo 23 años haciendo esto y agarra y señala buitres”, señaló Casares, a lo que Cuburu le respondió.

“Todos hemos estado en el chacaleo y nos han empujado, pero sacó un comunicado Maribel en donde dijo que: ‘Estoy pasando por el peor momento de mi vida, por favor respeten y cuando sienta que pueda sacar una palabra de mi boca lo voy a hacer’ y ahí están 200 personas afuera de su casa empujándose, yo no vi orden en ningún momento”, agregó.

Y aunque los ánimos se calentaban y eran dos contra uno, finalmente el también conductor le señaló que nunca había ido a un chacaleo.

“Entonces no has ido a un chacaleo Anette, jamás en tu vida ni de cerca”. “Más que tú sí”, le respondió Anette Cuburu quien ya dejaba ver su rostro de molestia ante las cámaras, aquí te dejamos el video completo.