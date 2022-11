En los últimos días los cambios en el programa matutino de TV Azteca, “Venga la Alegría” se dio a conocer la salida del conductor William Valdés, quien de manera sorpresiva dejó el programa y conforme van pasando los días más detalles han salido a luz, pues algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que fue a petición de Sergio Sepúlveda, quien se ha vuelto un elemento clave del programa e incluso hasta ya se compararon los sueldos entre ambos presentadores, el cual es estratosféricamente diferente.

Este día se ha dado a conocer que la salida del carismático cubano se dio porque a Sepúlveda no le caía bien y lo quería fuera del programa, pero es que no es la única queja sobre el conductor de “Difícil de creer” ya que se rumora que se le ha subido mucho la fama y ni siquiera lo toleran sus propios compañeros, ya que no es el mismo de antes.

¿Cuánto gana Sergio Sepúlveda en “Venga la Alegría”?

Ahora que los reflectores están sobre Sepúlveda, también se dio a conocer lo que ganaría en el programa de “Venga la Alegría”, pues según el periodista Michel Ruvalcaba sería un ostentoso sueldo por arriba de los 300 mil pesos y no solo sería él, sino también Laura G, una cifra que dejó a muchos sorprendidos, rápidamente el debate se abrió a través de las redes sociales.

Y es que eso no fue todo, el despido de William Valdés, que ocurrió este viernes pasado de manera oficial, indignó a sus seguidores y aún más tras especularse que su sueldo era de un poco más de 20 mil pesos, una cantidad muy inferior y que era de los más bajos del programa.

¿Habrá más cambios en “Venga la Alegría''?

Los cambios en “Venga la Alegría” han comenzado y los rumores de pasillo señalan que seguirán y más porque todo apuntaría a que Sergio Sepúlveda buscaría darle salida a los conductores que llegaron con la anterior producción, la de Sandra Smester, como lo fue el caso de William y es que Sepúlveda es productor asociado, razón que le ha dado poder de hacer y deshacer las cosas en el matutino.